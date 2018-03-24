Он уходил, но просто обязан был вернуться! Кроссовер Nissan Juke, продажи которого в нашей стране были прекращены около года назад, снова в салонах официальных дилеров японской марки

Его вернули к нам по настоятельным просьбам владельцев и владелиц. Некоторые из них уверяли, что даже не представляют себе какой-либо иной следующей машины, кроме Juke. И вот он вновь в России! Изменений ни в дизайне, ни в «технике» за время отсутствия не претерпел. Более того, на нашем рынке модель теперь только с одним мотором – бензиновым 1,6-литровым 117-сильным, таким же, как на Note, Tiida, Sentra и Qashqai. Трансмиссия тоже единственная – вариатор. Автомобили с «механикой», а также варианты turbo и NISMO к нам поставлять пока не будут.

Еще ярче!

Зато у «японца» появилась возможность персонализации автомобиля. Фирменный тюнинговый комплект включает накладки красного либо желтого цвета на бамперы, наружные зеркала, окантовки фар, а в салоне – накладку на центральный тоннель, окантовки дефлекторов, цветную прострочку обшивки рулевого колеса, козырька панели приборов и материала отделки кресел. Плюс 18-дюймовые шины на черных легкосплавных дисках с цветными вставками.

Всего насчитывается девять вариантов цвета кузова и три основные комплектации, к двум из которых можно добавить заводские пакеты персонализации. Украсить ими можно лишь автомобили четырех цветов из девяти: черные, желтые, красные и белые. Однако на мероприятии, посвященном возвращению Juke, я увидел машины темно-синего и темно-серого цветов с желтыми акцентами. Значит ли это, что от стандартов можно отступать?

Важно, что кроссовер практически не подорожал. И уже в стартовой комплектации SE за 1,1 млн рублей SUV отлично оснащен. Тут и система динамического изменения настроек автомобиля (NDCS) с цветным многофункциональным дисплеем, и круиз-контроль, и 17-дюймовые легкосплавные диски. В комплектации SE+ (1 139 990 рублей) появляется мультимедиасистема Nissan Connect 2.0 с 5,8-дюймовым цветным экраном, системой навигации и камерой заднего вида. А комплектация LE за 1 239 990 рублей предусматривает наличие ксеноновых фар и кожаных сидений. За цвет «металлик» просят еще 17 000.

Пакеты персонализации предлагаются для версий SE+ и LE. Машины с заводским тюнингом имеют индексы SE+ Perso и LE Perso. И тюнинг этот в общем-то не слишком дорог – 60 000 и 40 000 рублей соответственно. А комплектация SE+ Perso получает еще и систему кругового обзора, устройство для мониторинга слепых зон, а также спортивные сиденья.

Большой плюс 354-литрового багажника – подполье под прочной полкой-фальшполом. Здесь можно спрятать немало вещей, в частности, стандартный дорожный набор в фирменной сумке. Такое отделение есть только у переднеприводных версий с задней подвеской в виде торсионной балки. Но, как выяснилось, автомобили Juke с полным приводом не пользовались большим спросом, на них останавливали свой выбор всего 2–3% покупателей. Притом что за время продаж в России модель нашла почти 100 тыс. владельцев – не так уж мало!

Два плюс два

Задний ряд автомобиля, конечно, тесноват: здесь поместится не больше двух взрослых пассажиров, и места для коленей им будет не хватать. Зато в передней части салона просторно, а с водительского места капот кажется необычайно широким – этой иллюзии способствуют выступающие бугорки фар головного света. Обзор же вперед нельзя назвать идеальным – мешают передние стойки. Хорошо, что у машины неплохие наружные зеркала.

Черный потолок дополнительно скрадывает объем салона. Будь материалы обивки светлыми, казалось бы, что внутри больше «воздуха». Яркие желтые вставки радуют глаз, создавая позитивное летнее настроение, но, увы, некоторые из этих деталей слегка люфтят, если их ощупывать. Это немного портит впечатление от удачного в целом тюнинга. Но на ходу салон практически беззвучен. Этому автомобилю очень подходит такое определение, как «плотно сбитый». На неровностях асфальта в нем ничто не гремит и не скрипит. Да и не только на них. Вспоминаю свои впечатления от длительного теста Juke, в том числе на грунтовках и даже за их пределами. Хотите «валить» по кочкам? Пожалуйста! Плотная подвеска и клиренс 180 мм это допускают.

А в городе машина радует динамикой: 117-сильный мотор позволяет не тушеваться в потоке даже в режиме Normal, если же выбрать Sport, то «японец» превратится в настоящего маленького злюку. Максимальный крутящий момент 158 Нм двигатель развивает при 4000 об/мин, стрелка тахометра зависает именно около этой отметки, и вы чувствуете, что тяга улучшается в разы. В «экономичном» и «нормальном» режимах максимум момента не реализуется. Режим Есо вообще больше подходит для пробок, когда нет смысла в резких нажатиях педали «газа».

Оценить свою манеру вождения вы можете через меню мультимедиасистемы. А также по миниатюрному дисплейчику борткомпьютера. Во время короткого городского теста с немалым количеством пробок расход 95-го бензина составил в среднем 10,6 л на 100 км.

Задорный характер

Экран борткомпьютера маловат, а экран системы динамического изменения настроек автомобиля (NDCS) имеет невысокое разрешение и расположен так, что при взгляде на него невольно отводишь глаза от дороги. Если над дизайном Juke дизайнеры потрудились на славу, то в плане эргономики – поленились. Этот экранчик должен был бы иметь более высокое разрешение и выдавать более внятную информацию. Теоретически все его функции стоило вывести на центральный экран мультимедиасистемы.

Но кнопка смены режимов движения D-Range работает отменно, и режимы меняются не формально, а очень даже ощутимо. При выборе позиции Sport вы чувствуете, что преображается общий характер автомобиля, острее становится руль. Он здесь вообще отличается точностью и «краткостью» – совершает меньше трех оборотов от упора до упора. Настройки электроусилителя можно только похвалить. Как и плотную подвеску, не допускающую излишних кренов в поворотах.

А еще на селекторе вариатора есть кнопочка «спортивного» режима трансмиссии. В общем, этот автомобиль можно (и нужно!) подстегивать, тогда он раскроется во всей красе. И если вы до поездки скептически относились к его внешности, ручаюсь, после часа-другого за рулем измените свое мнение – он начнет вам нравиться.

Что касается персонализации, то она рассчитана в первую очередь на женскую аудиторию. Хотя в палитре Nissan Juke появились и вполне «мужские» цвета, в частности, строгий темно-серый. Пожалуй, если бы я покупал этот автомобиль, то постарался бы обзавестись экземпляром именно такого колера. Причем без ярких персонализирующих изю-минок – Juke и так хорош! А если знать, как отлично он едет, то хорош вдвойне.