С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Сергей Лепнухов директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия

Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия

Уважаемые читатели! Разрешите от лица компании General Motors поздравить Вас и Ваших родных и близких с наступающим Новым годом и Рождеством. Будьте счастливы, здоровы и богаты в новом 2018 году!

А мы, в свою очередь, продолжим радовать Вас новыми красивыми автомобилями, за рулем которых Вам будет восторженно, комфортно и, главное, безопасно. В начале 2018 года в России появится новый флагманский седан представительского класса Cadillac CT6 – новая веха в современной истории этой легендарной американской марки. А несколько позже к нам приедет абсолютно новый семейный внедорожник Chevrolet Traverse, который дополнит линейку полноприводных Chevrolet, которые вот уже не первый год с успехом продаются в России.

Сергей Лепнухов

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