Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Уважаемые читатели! Разрешите от лица компании General Motors поздравить Вас и Ваших родных и близких с наступающим Новым годом и Рождеством. Будьте счастливы, здоровы и богаты в новом 2018 году!
А мы, в свою очередь, продолжим радовать Вас новыми красивыми автомобилями, за рулем которых Вам будет восторженно, комфортно и, главное, безопасно. В начале 2018 года в России появится новый флагманский седан представительского класса Cadillac CT6 – новая веха в современной истории этой легендарной американской марки. А несколько позже к нам приедет абсолютно новый семейный внедорожник Chevrolet Traverse, который дополнит линейку полноприводных Chevrolet, которые вот уже не первый год с успехом продаются в России.
Сергей Лепнухов
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее