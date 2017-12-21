С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Геннадий Павлов директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»

Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС»

Дорогие автолюбители! От лица компании CHERY поздравляю Вас с Новым Годом! Надеемся, что наступающий год подарит уверенность, удачу и успех во всех начинаниях. Пусть 2018 год будет насыщен новыми планами, творческими идеями и добрыми новостями!

Каждый из нас движется вперёд по направлению к своей мечте и стремится жить такой жизнью, какую он себе вообразил. И здесь очень важно правильно выбрать партнёров и попутчиков. Я уверен, что наши автомобили CHERY составят Вам отличную компанию в этом нелегком пути!

Геннадий Павлов

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