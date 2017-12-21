Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие автолюбители! От лица компании CHERY поздравляю Вас с Новым Годом! Надеемся, что наступающий год подарит уверенность, удачу и успех во всех начинаниях. Пусть 2018 год будет насыщен новыми планами, творческими идеями и добрыми новостями!
Каждый из нас движется вперёд по направлению к своей мечте и стремится жить такой жизнью, какую он себе вообразил. И здесь очень важно правильно выбрать партнёров и попутчиков. Я уверен, что наши автомобили CHERY составят Вам отличную компанию в этом нелегком пути!
Геннадий Павлов
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее