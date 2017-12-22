Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие читатели MotorPage.ru!
Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!
Для Subaru уходящий 2017 год был насыщенным. Мы привезли в Россию обновленный кроссовер XV, презентовали новую систему помощи водителю EyeSight. Это оригинальная технология безопасности Subaru, которая состоит из семи функций: адаптивного круиз-контроля, автоматического предаварийного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе. А еще специально для России изменили слоган бренда, который теперь звучит как «Subaru. Создан Инженерами». Такой трансформацией мы хотели подчеркнуть, что наши автомобили создают инженеры, последователи тех, кто работал в Subaru на протяжении 100-летней истории компании. Это люди, преданные своему делу, чей приоритет в работе - «обеспечить позитивный опыт владения Subaru», а значит и удовольствие, и уверенность за рулем.
В наступающем году от всей души желаю больше ярких событий и чаще делать то, что делает вас счастливым и вызывает улыбку. Ведь жизнь принадлежит тому, кто ей рад.
С уважением,
Есики Кишимото
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
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Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
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Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
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Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
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