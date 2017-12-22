С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Есики Кишимото Генеральный директор ООО «Субару Мотор»

Есики Кишимото, Генеральный директор ООО «Субару Мотор»

Дорогие читатели MotorPage.ru!

Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством!

Для Subaru уходящий 2017 год был насыщенным. Мы привезли в Россию обновленный кроссовер XV, презентовали новую систему помощи водителю EyeSight. Это оригинальная технология безопасности Subaru, которая состоит из семи функций: адаптивного круиз-контроля, автоматического предаварийного торможения, предупреждения о сходе из занимаемой полосы движения и приближении к разметке, а также активного контроля движения по полосе. А еще специально для России изменили слоган бренда, который теперь звучит как «Subaru. Создан Инженерами». Такой трансформацией мы хотели подчеркнуть, что наши автомобили создают инженеры, последователи тех, кто работал в Subaru на протяжении 100-летней истории компании. Это люди, преданные своему делу, чей приоритет в работе - «обеспечить позитивный опыт владения Subaru», а значит и удовольствие, и уверенность за рулем.

В наступающем году от всей души желаю больше ярких событий и чаще делать то, что делает вас счастливым и вызывает улыбку. Ведь жизнь принадлежит тому, кто ей рад.

С уважением,

Есики Кишимото

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