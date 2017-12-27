Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья!
От имени компании «Хендэ Мотор СНГ» поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Для нас 2017 год стал особенным: мы отпраздновали 10 лет со дня основания компании в России, представили долгожданное второе поколение бестселлера Solaris, значительно укрепили позиции Creta по объемам продаж в своем сегменте, вернули в Россию модель Sonata, запустили программу «Помощь на дороге», разработанную совместно с «ЭРА-ГЛОНАСС» и Российским автомобильным товариществом. Эти достижения были бы невозможны без вашего доверия и поддержки. Уверен, наступающий год будет не менее успешным, чем уходящий. Мы продолжим нашу работу, представим обновленные и новые модели наших кроссоверов – полюбившиеся всем Tucson и Santa Fe, новые модификации Creta и другие новинки.
Пусть новый 2018 год подарит нам всем новые возможности и даст сил для больших свершений. Счастливого Нового года!
Алексей Калицев
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее
Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Читать далее
Есики Кишимото, Генеральный директор ООО «Субару Мотор» Читать далее
Сергей Травкин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ» Читать далее
Александр Мигаль, управляющий директор компании Peugeot, Citroёn и DS в России Читать далее
Ван Сяолун, исполнительный директор Lifan Motors Rus Читать далее
Ван Пэн, генеральный директор «Дунфэн Мотор РУС» Читать далее
Лю Шэнчао, генеральный директор ООО «Фотон Мотор» Читать далее
Джон Томсон, управляющий директор по продажам и маркетингу бренда Лексус Читать далее
Константин Байшев, директор по продажам и маркетингу "Джи Эм-АВТОВАЗ" Читать далее