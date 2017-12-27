Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры

Алексей Калицев
Hyundai
27 декабря 2017

Алексей Калицев

управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»

Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»

Дорогие друзья!

От имени компании «Хендэ Мотор СНГ» поздравляю вас с наступающим Новым годом!
Для нас 2017 год стал особенным: мы отпраздновали 10 лет со дня основания компании в России, представили долгожданное второе поколение бестселлера Solaris, значительно укрепили позиции Creta по объемам продаж в своем сегменте, вернули в Россию модель Sonata, запустили программу «Помощь на дороге», разработанную совместно с «ЭРА-ГЛОНАСС» и Российским автомобильным товариществом. Эти достижения были бы невозможны без вашего доверия и поддержки. Уверен, наступающий год будет не менее успешным, чем уходящий. Мы продолжим нашу работу, представим обновленные и новые модели наших кроссоверов – полюбившиеся всем Tucson и Santa Fe, новые модификации Creta и другие новинки.

Пусть новый 2018 год подарит нам всем новые возможности и даст сил для больших свершений. Счастливого Нового года!

Алексей Калицев

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