С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Алексей Калицев управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»

Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ»

Дорогие друзья!

От имени компании «Хендэ Мотор СНГ» поздравляю вас с наступающим Новым годом!

Для нас 2017 год стал особенным: мы отпраздновали 10 лет со дня основания компании в России, представили долгожданное второе поколение бестселлера Solaris, значительно укрепили позиции Creta по объемам продаж в своем сегменте, вернули в Россию модель Sonata, запустили программу «Помощь на дороге», разработанную совместно с «ЭРА-ГЛОНАСС» и Российским автомобильным товариществом. Эти достижения были бы невозможны без вашего доверия и поддержки. Уверен, наступающий год будет не менее успешным, чем уходящий. Мы продолжим нашу работу, представим обновленные и новые модели наших кроссоверов – полюбившиеся всем Tucson и Santa Fe, новые модификации Creta и другие новинки.

Пусть новый 2018 год подарит нам всем новые возможности и даст сил для больших свершений. Счастливого Нового года!

Алексей Калицев

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