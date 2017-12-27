С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Константин Байшев директор по продажам и маркетингу «Джи Эм-АВТОВАЗ»

Константин Байшев, директор по продажам и маркетингу "Джи Эм-АВТОВАЗ"

Уважаемые читатели интернет-портала MotorPage.ru!

2017 год принес российскому автомобильному рынку долгожданный рост производства и продаж и надежду на дальнейшее восстановление. Нашему автомобилю Chevrolet NIVA исполнилось 15 лет, и мы гордимся тем, что все это время он остается востребованным среди российских автолюбителей. Мы стремимся к тому, чтобы он оправдывал ожидания наших покупателей, оставаясь тем самым настоящим российским внедорожником, для которого не существует преград. В 2018 году мы продолжим работать над улучшением Chevrolet NIVA, ориентируясь в этом на отзывы и потребности наших покупателей.

От имени компании GM-AVTOVAZ я хочу поздравить всех читателей MotorPage.ru с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством!

Пусть каждый день наступающего года дарит вам новые возможности и открытия, а дома вас окружает тепло близких и друзей!

Константин Байшев

Вас заинтересует: