Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Уважаемые читатели интернет-портала MotorPage.ru!
2017 год принес российскому автомобильному рынку долгожданный рост производства и продаж и надежду на дальнейшее восстановление. Нашему автомобилю Chevrolet NIVA исполнилось 15 лет, и мы гордимся тем, что все это время он остается востребованным среди российских автолюбителей. Мы стремимся к тому, чтобы он оправдывал ожидания наших покупателей, оставаясь тем самым настоящим российским внедорожником, для которого не существует преград. В 2018 году мы продолжим работать над улучшением Chevrolet NIVA, ориентируясь в этом на отзывы и потребности наших покупателей.
От имени компании GM-AVTOVAZ я хочу поздравить всех читателей MotorPage.ru с наступающими праздниками Новым годом и Рождеством!
Пусть каждый день наступающего года дарит вам новые возможности и открытия, а дома вас окружает тепло близких и друзей!
Константин Байшев
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее
Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Читать далее
Есики Кишимото, Генеральный директор ООО «Субару Мотор» Читать далее
Сергей Травкин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ» Читать далее
Александр Мигаль, управляющий директор компании Peugeot, Citroёn и DS в России Читать далее
Ван Сяолун, исполнительный директор Lifan Motors Rus Читать далее
Ван Пэн, генеральный директор «Дунфэн Мотор РУС» Читать далее
Лю Шэнчао, генеральный директор ООО «Фотон Мотор» Читать далее
Джон Томсон, управляющий директор по продажам и маркетингу бренда Лексус Читать далее
Алексей Калицев, управляющий директор «Хендэ Мотор СНГ» Читать далее