Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Уважаемые читатели MotorPage.ru!
От имени Dongfeng Motor Corporation поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. А также с наступающим новым годом по китайскому календарю – год Желтой Собаки в 2018 году наступит 16 февраля.
Для бренда DFM уходящий 2017 год оказался богатым на события – на российском рынке дебютировал кроссовер АХ7, мы официально открыли свое коммерческое подразделение Dongfeng Trucks, команда Dongfeng Race Team стартовала в легендарной кругосветной регате Volvo Ocean Race и в настоящий момент, после 3 этапа, занимает второе место в общем зачете. С нетерпением ждем благополучного финиша в июне 2018 года, и надеемся представить новые модели DFM в России - кроссоверы АХ3 и АХ4.
Желаем вам яркого года, полного радостных и счастливых моментов!
Ван Пэн
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее
Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Читать далее
Есики Кишимото, Генеральный директор ООО «Субару Мотор» Читать далее
Сергей Травкин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ» Читать далее
Александр Мигаль, управляющий директор компании Peugeot, Citroёn и DS в России Читать далее
Ван Сяолун, исполнительный директор Lifan Motors Rus Читать далее
Лю Шэнчао, генеральный директор ООО «Фотон Мотор» Читать далее
Джон Томсон, управляющий директор по продажам и маркетингу бренда Лексус Читать далее