С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Ван Пэн генеральный директор «Дунфэн Мотор РУС»

Ван Пэн, генеральный директор «Дунфэн Мотор РУС»

Уважаемые читатели MotorPage.ru!

От имени Dongfeng Motor Corporation поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. А также с наступающим новым годом по китайскому календарю – год Желтой Собаки в 2018 году наступит 16 февраля.

Для бренда DFM уходящий 2017 год оказался богатым на события – на российском рынке дебютировал кроссовер АХ7, мы официально открыли свое коммерческое подразделение Dongfeng Trucks, команда Dongfeng Race Team стартовала в легендарной кругосветной регате Volvo Ocean Race и в настоящий момент, после 3 этапа, занимает второе место в общем зачете. С нетерпением ждем благополучного финиша в июне 2018 года, и надеемся представить новые модели DFM в России - кроссоверы АХ3 и АХ4.

Желаем вам яркого года, полного радостных и счастливых моментов!



Ван Пэн

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