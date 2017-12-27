Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры

Ван Пэн
DFM
27 декабря 2017

Ван Пэн

генеральный директор «Дунфэн Мотор РУС»

Ван Пэн, генеральный директор «Дунфэн Мотор РУС»

Уважаемые читатели MotorPage.ru!

От имени Dongfeng Motor Corporation поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством. А также с наступающим новым годом по китайскому календарю – год Желтой Собаки в 2018 году наступит 16 февраля.

Для бренда DFM уходящий 2017 год оказался богатым на события – на российском рынке дебютировал кроссовер АХ7, мы официально открыли свое коммерческое подразделение Dongfeng Trucks, команда Dongfeng Race Team стартовала в легендарной кругосветной регате Volvo Ocean Race и в настоящий момент, после 3 этапа, занимает второе место в общем зачете. С нетерпением ждем благополучного финиша в июне 2018 года, и надеемся представить новые модели DFM в России - кроссоверы АХ3 и АХ4.

Желаем вам яркого года, полного радостных и счастливых моментов!

Ван Пэн

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