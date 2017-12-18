Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие коллеги, друзья!
Мы завершаем 2017 год с большим оптимизмом. LADA сохраняет лидирующую позицию на российском рынке – каждый пятый проданный автомобиль несет название нашей знаменитой Марки. Мы усердно работаем для того, чтобы сохранить и упрочить это лидерство, изменяем наш любимый Бренд постоянной заботой о качестве, применяем новые стандарты развития дилерской сети, выходим на новые уровни обслуживания клиентов и коммуникаций, выводим на рынок новые модели и комплектации. Vesta CNG, XRAY Exclusive, Vesta Exclusive, юбилейная серия 4x4 были запущены в 2017 году и стали очень популярными среди наших клиентов. Наши последние новинки - LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross - самые желанные автомобили в России сегодня.
Уже много лет Вы интересно и профессионально знакомите широкую аудиторию с новинками мирового и российского автопрома и, конечно же, Бренда LADA. Я бы хотел от всего сердца поздравить всю команду и читателей сайта motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Я обещаю Вам много ярких новостей от LADA в 2018 году!
Николас Мор
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее