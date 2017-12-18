С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Николас Мор президент ОАО «АвтоВАЗ»

Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ»

Дорогие коллеги, друзья!

Мы завершаем 2017 год с большим оптимизмом. LADA сохраняет лидирующую позицию на российском рынке – каждый пятый проданный автомобиль несет название нашей знаменитой Марки. Мы усердно работаем для того, чтобы сохранить и упрочить это лидерство, изменяем наш любимый Бренд постоянной заботой о качестве, применяем новые стандарты развития дилерской сети, выходим на новые уровни обслуживания клиентов и коммуникаций, выводим на рынок новые модели и комплектации. Vesta CNG, XRAY Exclusive, Vesta Exclusive, юбилейная серия 4x4 были запущены в 2017 году и стали очень популярными среди наших клиентов. Наши последние новинки - LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross - самые желанные автомобили в России сегодня.

Уже много лет Вы интересно и профессионально знакомите широкую аудиторию с новинками мирового и российского автопрома и, конечно же, Бренда LADA. Я бы хотел от всего сердца поздравить всю команду и читателей сайта motorpage.ru с Новым годом и Рождеством! Я обещаю Вам много ярких новостей от LADA в 2018 году!

Николас Мор

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