С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Александр Мигаль управляющий директор компании Peugeot, Citroёn и DS в России

Александр Мигаль, управляющий директор компании Peugeot, Citroёn и DS в России

Дорогие читатели MotorPage.ru!

Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!! В новом году я желаю вам верить в себя при любых обстоятельствах, не бояться следовать своей мечте, и тогда вселенная откроет двери там, где раньше были только стены. Желаю всем вам, чтобы 2018 год был наполнен новыми возможностями, прогрессивными идеями и яркими эмоциями.

А мы обещаем порадовать вас стильными новинками от брендов Peugeot, Citroёn и DS и привезти в Россию долгожданные кроссоверы Peugeot 5008 и Citroёn C3 Aircross, а также хэтчбек Peugeot 508 нового поколения. Ценителям роскошных автомобилей мы предложим DS 7 Crossback – флагман премиального бренда DS.

Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым моментом жизни!

Александр Мигаль

Вас заинтересует: