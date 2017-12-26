Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие читатели MotorPage.ru!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!! В новом году я желаю вам верить в себя при любых обстоятельствах, не бояться следовать своей мечте, и тогда вселенная откроет двери там, где раньше были только стены. Желаю всем вам, чтобы 2018 год был наполнен новыми возможностями, прогрессивными идеями и яркими эмоциями.
А мы обещаем порадовать вас стильными новинками от брендов Peugeot, Citroёn и DS и привезти в Россию долгожданные кроссоверы Peugeot 5008 и Citroёn C3 Aircross, а также хэтчбек Peugeot 508 нового поколения. Ценителям роскошных автомобилей мы предложим DS 7 Crossback – флагман премиального бренда DS.
Будьте счастливы и наслаждайтесь каждым моментом жизни!
Александр Мигаль
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее
Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Читать далее
Есики Кишимото, Генеральный директор ООО «Субару Мотор» Читать далее
Сергей Травкин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ» Читать далее