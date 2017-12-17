С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Иван Владимиров Главный редактор портала MotorPage.ru

Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru

Дорогие читатели!

Я, как и все мои коллеги, тоже хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать всего самого наилучшего. Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. Пусть в новом 2018-м году перед вами откроется еще больше новых интересных дорог и будет еще больше новых прекрасных автомобилей, на которых можно будет по ним проехать. Наша жизнь – движение, так давайте все вместе двигаться к новым победам, достижениям и свершениям. А на чем двигаться удобнее, интереснее и безопаснее, мы вам расскажем. Читайте наши материалы и продолжайте оставаться с нами. Мы же, в свою очередь, постараемся сделать так, чтобы на нашем сайте появлялось еще больше полезных и интересных материалов. В уходящем году мы делали в среднем по 10-12 собственных оригинальных тест-драйвов в месяц. Это немало! Тем не менее, много новых и интересных автомобилей оставались, как говорится, за кадром. Исправить это упущение – главная задача, которую мы ставим перед собой на следующий год. Надеюсь, что у нас все получится и нам будет чем вас удивить и порадовать.

Еще раз с Новым годом и еще раз спасибо всем тем, кто прожил прошедший год с нами. Будьте здоровы и счастливы!

Иван Владимиров

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