Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие читатели!
Я, как и все мои коллеги, тоже хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и пожелать всего самого наилучшего. Здоровья и благополучия вам и всем вашим близким. Пусть в новом 2018-м году перед вами откроется еще больше новых интересных дорог и будет еще больше новых прекрасных автомобилей, на которых можно будет по ним проехать. Наша жизнь – движение, так давайте все вместе двигаться к новым победам, достижениям и свершениям. А на чем двигаться удобнее, интереснее и безопаснее, мы вам расскажем. Читайте наши материалы и продолжайте оставаться с нами. Мы же, в свою очередь, постараемся сделать так, чтобы на нашем сайте появлялось еще больше полезных и интересных материалов. В уходящем году мы делали в среднем по 10-12 собственных оригинальных тест-драйвов в месяц. Это немало! Тем не менее, много новых и интересных автомобилей оставались, как говорится, за кадром. Исправить это упущение – главная задача, которую мы ставим перед собой на следующий год. Надеюсь, что у нас все получится и нам будет чем вас удивить и порадовать.
Еще раз с Новым годом и еще раз спасибо всем тем, кто прожил прошедший год с нами. Будьте здоровы и счастливы!
Иван Владимиров
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
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