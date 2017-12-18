С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Наоя Накамура президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус»

Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус»

Я вступил в должность чуть больше года назад. И для меня, и для Mitsubishi Motors в России этот год стал поворотным. Мы начали новую главу, ставим перед собой новые еще более амбициозные цели и надеемся, что год грядущий позволит нам реализовать их в полной мере. Пусть новый 2018 год и в жизнь читателей MotorPage принесет удачу и процветание!

Наоя Накамура

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