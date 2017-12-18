Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Я вступил в должность чуть больше года назад. И для меня, и для Mitsubishi Motors в России этот год стал поворотным. Мы начали новую главу, ставим перед собой новые еще более амбициозные цели и надеемся, что год грядущий позволит нам реализовать их в полной мере. Пусть новый 2018 год и в жизнь читателей MotorPage принесет удачу и процветание!
Наоя Накамура
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее