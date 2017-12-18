С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Ян Прохазка руководитель марки Skoda в России

Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России

Дорогие друзья, от лица марки Skoda хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

Завершение года – это время, когда мы подводим итоги, благодарим друг друга за поддержку и совместно проведенное время и ставим цели на будущее. Для Skoda уходящий год запомнился блистательным дебютом ярких новинок: новой Octavia, нашего первого семейного внедорожника Kodiaq и обновлённого лифтбека Rapid. Эти модели были очень тепло встречены потребителями, их популярность в России продолжает расти, за что мы безмерно благодарны нашим клиентам. Большую роль в успехе этого года сыграл для нас и высокий профессионализм сотрудников дилерской сети бренда, которые в ходе своей ежедневной работы с покупателями формируют то позитивное отношение к марке, которым мы очень гордимся.

В 2018 году мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы и дальше клиенты Skoda, приобретая наши модели, получали чуть больше автомобиля и удовольствия, чем могли ожидать. Мы будем концентрироваться на донесении семейных ценностей марки и будем дарить российским потребителям новые позитивные эмоции в рамках партнерства со знаменитым Cirque du Soleil, а также многое другое.

Поэтому мы искренне желаем читателям портала Motorpage.ru встретить и провести 2018 год в кругу близких и друзей. Пусть следующий год будет для вас щедр на приятные сюрпризы, подарит вашей семье благополучие и множество счастливых моментов! А мы, в свою очередь, начнем его со значимого и позитивного события – запуска локальной сборки внедорожника Kodiaq в России.

Надеемся, что вместе с нашими клиентами мы повторим и приумножим успехи уходящего года и достигнем новых потрясающих результатов.

С искренними пожеланиями,

Ян Прохазка

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