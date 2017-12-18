Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья, от лица марки Skoda хочу поздравить вас с наступающим Новым годом и Рождеством!
Завершение года – это время, когда мы подводим итоги, благодарим друг друга за поддержку и совместно проведенное время и ставим цели на будущее. Для Skoda уходящий год запомнился блистательным дебютом ярких новинок: новой Octavia, нашего первого семейного внедорожника Kodiaq и обновлённого лифтбека Rapid. Эти модели были очень тепло встречены потребителями, их популярность в России продолжает расти, за что мы безмерно благодарны нашим клиентам. Большую роль в успехе этого года сыграл для нас и высокий профессионализм сотрудников дилерской сети бренда, которые в ходе своей ежедневной работы с покупателями формируют то позитивное отношение к марке, которым мы очень гордимся.
В 2018 году мы будем прилагать максимум усилий для того, чтобы и дальше клиенты Skoda, приобретая наши модели, получали чуть больше автомобиля и удовольствия, чем могли ожидать. Мы будем концентрироваться на донесении семейных ценностей марки и будем дарить российским потребителям новые позитивные эмоции в рамках партнерства со знаменитым Cirque du Soleil, а также многое другое.
Поэтому мы искренне желаем читателям портала Motorpage.ru встретить и провести 2018 год в кругу близких и друзей. Пусть следующий год будет для вас щедр на приятные сюрпризы, подарит вашей семье благополучие и множество счастливых моментов! А мы, в свою очередь, начнем его со значимого и позитивного события – запуска локальной сборки внедорожника Kodiaq в России.
Надеемся, что вместе с нашими клиентами мы повторим и приумножим успехи уходящего года и достигнем новых потрясающих результатов.
С искренними пожеланиями,
Ян Прохазка
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее