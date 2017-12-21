Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Поздравляю всех читателей MotorPage.ru с новым годом!
Канун новогодних праздников – время подводить итоги. Результатами работы Mazda в России в 2017 году я в целом доволен. Мы представили новый СХ-5 и премиальный СХ-9, продолжили работать со стандартами дилерской сети и качеством клиентского сервиса. Моя команда знает, что важно не только то, что делается, но и то как это происходит. Потому в новом году мы продолжим стремиться к качеству сервиса, а наши великолепные автомобили вновь будут нас в этом вдохновлять.
Йорг Шрайбер
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее