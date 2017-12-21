С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Йорг Шрайбер президент и генеральный директор Mazda Motor RUS

Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS

Поздравляю всех читателей MotorPage.ru с новым годом!

Канун новогодних праздников – время подводить итоги. Результатами работы Mazda в России в 2017 году я в целом доволен. Мы представили новый СХ-5 и премиальный СХ-9, продолжили работать со стандартами дилерской сети и качеством клиентского сервиса. Моя команда знает, что важно не только то, что делается, но и то как это происходит. Потому в новом году мы продолжим стремиться к качеству сервиса, а наши великолепные автомобили вновь будут нас в этом вдохновлять.

Йорг Шрайбер

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