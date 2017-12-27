С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Джон Томсон управляющий директор по продажам и маркетингу, послепродажному обслуживанию и развитию бренда Лексус

Джон Томсон, управляющий директор по продажам и маркетингу бренда Лексус

Дорогие читатели MotorPage.ru!

От лица всей команды бренда Lexus в России я хотел бы пожелать вам счастливого Нового Года и Рождества!

В уходящем году Lexus в России отпраздновал свой 15-летний юбилей и представил два флагмана: роскошное купе Lexus LC 500 и премиальный седан LS пятого поколения. Мы также раскрыли эмоциональную сторону нашего бренда через различные инициативы в мире дизайна, музыки, искусства и кинематографа.

Мы благодарим читателей MotorPage и наших клиентов, партнеров и друзей за веру в наш бренд в течение всего года.

В 2018 году мы продолжим предвосхищать ваши ожидания, чтобы дарить незабываемые впечатления в будущем.

Увидимся в 2018 году!

Джон Томсон

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