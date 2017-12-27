Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие читатели MotorPage.ru!
От лица всей команды бренда Lexus в России я хотел бы пожелать вам счастливого Нового Года и Рождества!
В уходящем году Lexus в России отпраздновал свой 15-летний юбилей и представил два флагмана: роскошное купе Lexus LC 500 и премиальный седан LS пятого поколения. Мы также раскрыли эмоциональную сторону нашего бренда через различные инициативы в мире дизайна, музыки, искусства и кинематографа.
Мы благодарим читателей MotorPage и наших клиентов, партнеров и друзей за веру в наш бренд в течение всего года.
В 2018 году мы продолжим предвосхищать ваши ожидания, чтобы дарить незабываемые впечатления в будущем.
Увидимся в 2018 году!
Джон Томсон
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее
Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Читать далее
Есики Кишимото, Генеральный директор ООО «Субару Мотор» Читать далее
Сергей Травкин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ» Читать далее
Александр Мигаль, управляющий директор компании Peugeot, Citroёn и DS в России Читать далее
Ван Сяолун, исполнительный директор Lifan Motors Rus Читать далее
Ван Пэн, генеральный директор «Дунфэн Мотор РУС» Читать далее
Лю Шэнчао, генеральный директор ООО «Фотон Мотор» Читать далее