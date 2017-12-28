Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
От всей души поздравляю читателей MotorPage.ru с Новым годом! Желаю всем вам, чтобы в 2018-м сбывались мечты, а жизнь становилась еще интереснее и ярче!
Минувший год оказался для KIA насыщенным событиями. Но 2018-й обещает быть еще более интересным. Мы продолжим радовать российских автомобилистов новинками. В феврале на рынок выходит обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, мы также представим новую версию самой компактной модели – Picanto X-Line. И, конечно, с особым нетерпением KIA Motors Rus готовит дебют самой динамичной и спортивной модели в истории марки KIA Stinger.
Мы надеемся встретить многих из вас на Московском Международном Автосалоне, который будет одним из главных событий года в российском автомобильном мире. И, конечно, вместе со всеми неравнодушными к футболу с нетерпением ждем Чемпионат мира, который впервые пройдет в России.
Интересных маршрутов и безопасных дорог! И, конечно, новых встреч на страницах MotorPage.ru. С Новым годом!
Александр Мойнов
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее
Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Читать далее
Есики Кишимото, Генеральный директор ООО «Субару Мотор» Читать далее
Сергей Травкин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ» Читать далее
Александр Мигаль, управляющий директор компании Peugeot, Citroёn и DS в России Читать далее
Ван Сяолун, исполнительный директор Lifan Motors Rus Читать далее
Ван Пэн, генеральный директор «Дунфэн Мотор РУС» Читать далее
Лю Шэнчао, генеральный директор ООО «Фотон Мотор» Читать далее
Джон Томсон, управляющий директор по продажам и маркетингу бренда Лексус Читать далее
Константин Байшев, директор по продажам и маркетингу "Джи Эм-АВТОВАЗ" Читать далее