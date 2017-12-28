С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Александр Мойнов управляющий директор KIA Motors Rus

Александр Мойнов, управляющий директор KIA Motors Rus

От всей души поздравляю читателей MotorPage.ru с Новым годом! Желаю всем вам, чтобы в 2018-м сбывались мечты, а жизнь становилась еще интереснее и ярче!

Минувший год оказался для KIA насыщенным событиями. Но 2018-й обещает быть еще более интересным. Мы продолжим радовать российских автомобилистов новинками. В феврале на рынок выходит обновленный флагманский кроссовер Sorento Prime, мы также представим новую версию самой компактной модели – Picanto X-Line. И, конечно, с особым нетерпением KIA Motors Rus готовит дебют самой динамичной и спортивной модели в истории марки KIA Stinger.

Мы надеемся встретить многих из вас на Московском Международном Автосалоне, который будет одним из главных событий года в российском автомобильном мире. И, конечно, вместе со всеми неравнодушными к футболу с нетерпением ждем Чемпионат мира, который впервые пройдет в России.

Интересных маршрутов и безопасных дорог! И, конечно, новых встреч на страницах MotorPage.ru. С Новым годом!

Александр Мойнов

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