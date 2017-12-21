Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья!
Я благодарен всем клиентам и поклонникам Mercedes-Benz за то, что они были с нами в самые яркие моменты 2017 года, а также за их лояльность и любовь к нашей марке, которая позволяет нам уже пятый год подряд оставаться лидером премиального сегмента. В следующем году вас ждут еще более интересные проекты и невероятные премьеры, открывающие перед друзьями Mercedes-Benz новые вершины стиля, комфорта и современной мобильности.
Искренне желаю всем читателям сайта MotorPage.ru счастливого Нового года и Рождества. Пусть в 2018-м воплотятся в жизнь все ваши самые дерзкие мечты!
Ян Кароль Мадея
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее