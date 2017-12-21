С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Ян Кароль Мадея генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС»

Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС»

Дорогие друзья!

Я благодарен всем клиентам и поклонникам Mercedes-Benz за то, что они были с нами в самые яркие моменты 2017 года, а также за их лояльность и любовь к нашей марке, которая позволяет нам уже пятый год подряд оставаться лидером премиального сегмента. В следующем году вас ждут еще более интересные проекты и невероятные премьеры, открывающие перед друзьями Mercedes-Benz новые вершины стиля, комфорта и современной мобильности.

Искренне желаю всем читателям сайта MotorPage.ru счастливого Нового года и Рождества. Пусть в 2018-м воплотятся в жизнь все ваши самые дерзкие мечты!

Ян Кароль Мадея

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