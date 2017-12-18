Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Уважаемые читатели Motorpage.ru, от лица бренда Haval позвольте поздравить Вас с наступающим Новым годом! Желаем радоваться каждому дню, уделять больше времени любимым занятиям и близким людям. Любви, здоровья и творческого вдохновения вам!
Сегодня в Тульской области полным ходом идет строительство завода Haval, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019. Мы готовимся к этому важному событию и стремимся обеспечить высокую загрузку производства уже на первом этапе. Поэтому важнейшей задачей для нас на 2018 год станет развитие дилерской сети Haval в России. Если сегодня работает 12 дилерских центров, то к концу следующего года мы планируем увеличить их количество до 40. Соответственно, увеличить и объем продаж в 3 раза – это порядка 6000 автомобилей в год. Нас ждет большая работа, и мы этому рады - год обещает быть интересным. Счастливого нового года!
Коу Сюйгуан
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
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Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
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