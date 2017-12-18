Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры

Коу Сюйгуан
Haval
18 декабря 2017

Коу Сюйгуан

генеральный директор «Хавейл Мотор Рус»

Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус»

Уважаемые читатели Motorpage.ru, от лица бренда Haval позвольте поздравить Вас с наступающим Новым годом! Желаем радоваться каждому дню, уделять больше времени любимым занятиям и близким людям. Любви, здоровья и творческого вдохновения вам!

Сегодня в Тульской области полным ходом идет строительство завода Haval, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019. Мы готовимся к этому важному событию и стремимся обеспечить высокую загрузку производства уже на первом этапе. Поэтому важнейшей задачей для нас на 2018 год станет развитие дилерской сети Haval в России. Если сегодня работает 12 дилерских центров, то к концу следующего года мы планируем увеличить их количество до 40. Соответственно, увеличить и объем продаж в 3 раза – это порядка 6000 автомобилей в год. Нас ждет большая работа, и мы этому рады - год обещает быть интересным. Счастливого нового года!

Коу Сюйгуан

Вас заинтересует:

Вам понравилось интервью?

Расскажите друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

Также высказались:

Обзоров машин на сайте:

4 3 6 4