С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Коу Сюйгуан генеральный директор «Хавейл Мотор Рус»

Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус»

Уважаемые читатели Motorpage.ru, от лица бренда Haval позвольте поздравить Вас с наступающим Новым годом! Желаем радоваться каждому дню, уделять больше времени любимым занятиям и близким людям. Любви, здоровья и творческого вдохновения вам!

Сегодня в Тульской области полным ходом идет строительство завода Haval, ввод его в эксплуатацию запланирован на 2019. Мы готовимся к этому важному событию и стремимся обеспечить высокую загрузку производства уже на первом этапе. Поэтому важнейшей задачей для нас на 2018 год станет развитие дилерской сети Haval в России. Если сегодня работает 12 дилерских центров, то к концу следующего года мы планируем увеличить их количество до 40. Соответственно, увеличить и объем продаж в 3 раза – это порядка 6000 автомобилей в год. Нас ждет большая работа, и мы этому рады - год обещает быть интересным. Счастливого нового года!

Коу Сюйгуан

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