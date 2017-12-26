Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Уважаемые читатели!
От лица всех сотрудников Lifan Motors и от себя лично хочу поздравить вас с наступающими праздниками! Новый год – отличный повод обратиться к вам и выразить слова благодарности и признательности за внимание к нашему бренду.
Как вы, наверное, знаете, 2017 год имел для нас особое значение: мы отметили 10-летие своего пребывания в России. Все это время российский рынок очень благосклонно принимал наши автомобили. Мы достигли действительно впечатляющих результатов, став наиболее продаваемым и узнаваемым китайским брендом в России. Наши автомобили входят в число самых привлекательных в массовом сегменте на вторичном рынке. Кроме того, согласно опросу РОАД 2016 года, мы стали вторыми по развитию дилерской сети в России.
Однако всегда есть к чему стремиться и что совершенствовать, поэтому мы ценим обратную связь, получаемую в том числе от вас – читателей авторитетного портала MotorPage. Мы внимательно прислушиваемся к вашему мнению и будем рады новым отзывам.
Особенно это касается вашего отношения к нашим главным новинкам 2017 года: бизнес-седану Lifan Murman и семиместному кроссоверу Lifan Myway. Для нас эти модели олицетворяют качественный шаг вперед и знаменуют выход на новый уровень. Они отражают нашу многолетнюю работу в сфере инноваций и наше стремление соответствовать самым высоким стандартам качества и безопасности. На 2018 год мы запланировали вывод еще нескольких моделей - надеемся, вы оцените их по достоинству.
В новом году мы желаем вам успеха, удачи и позитивных эмоций. Будьте смелы, чтобы ставить амбициозные цели, и будьте настойчивы в их достижении. Пусть все получится!
Ван Сяолун
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее
Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Читать далее
Есики Кишимото, Генеральный директор ООО «Субару Мотор» Читать далее
Сергей Травкин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ» Читать далее