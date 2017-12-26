С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Ван Сяолун исполнительный директор Lifan Motors Rus

Ван Сяолун, исполнительный директор Lifan Motors Rus

Уважаемые читатели!

От лица всех сотрудников Lifan Motors и от себя лично хочу поздравить вас с наступающими праздниками! Новый год – отличный повод обратиться к вам и выразить слова благодарности и признательности за внимание к нашему бренду.

Как вы, наверное, знаете, 2017 год имел для нас особое значение: мы отметили 10-летие своего пребывания в России. Все это время российский рынок очень благосклонно принимал наши автомобили. Мы достигли действительно впечатляющих результатов, став наиболее продаваемым и узнаваемым китайским брендом в России. Наши автомобили входят в число самых привлекательных в массовом сегменте на вторичном рынке. Кроме того, согласно опросу РОАД 2016 года, мы стали вторыми по развитию дилерской сети в России.

Однако всегда есть к чему стремиться и что совершенствовать, поэтому мы ценим обратную связь, получаемую в том числе от вас – читателей авторитетного портала MotorPage. Мы внимательно прислушиваемся к вашему мнению и будем рады новым отзывам.

Особенно это касается вашего отношения к нашим главным новинкам 2017 года: бизнес-седану Lifan Murman и семиместному кроссоверу Lifan Myway. Для нас эти модели олицетворяют качественный шаг вперед и знаменуют выход на новый уровень. Они отражают нашу многолетнюю работу в сфере инноваций и наше стремление соответствовать самым высоким стандартам качества и безопасности. На 2018 год мы запланировали вывод еще нескольких моделей - надеемся, вы оцените их по достоинству.

В новом году мы желаем вам успеха, удачи и позитивных эмоций. Будьте смелы, чтобы ставить амбициозные цели, и будьте настойчивы в их достижении. Пусть все получится!

Ван Сяолун

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