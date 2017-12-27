Автомобильный портал Motorpage
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С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры

Лю Шэнчао
Foton
27 декабря 2017

Лю Шэнчао

генеральный директор ООО «Фотон Мотор»

Лю Шэнчао, генеральный директор ООО «Фотон Мотор»

Уважаемые дамы и господа,
от имени «Фотон Мотор» поздравляю вас с наступающим 2018 годом!

Для нашей компании уходящий год запомнится, прежде всего, двумя премьерами – внедорожника Foton Sauvana и магистрального тягача Auman EST A. У нас большие планы на новый 2018 год – локализация производства, расширение дилерской сети, выпуск новых моделей. 

Желаю вам и вашим семьям прекрасных новогодних праздников и удачного года!

Лю Шэнчао 

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