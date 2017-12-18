С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Андрей Акифьев глава Nissan и Datsun в России

Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России

Дороги читатели MotorPage.ru, есть такая традиция – подводить итоги уходящего года, встречая новый. Главной вехой в уходящем году для нас стали 10-летний юбилей родоначальника кроссоверов Nissan Qashqai и запуск нового, 16-ти клапанного, двигателя для автомобилей Datsun. 2017 год также ознаменован возвращением Nissan Juke на российский рынок и выходом модели Datsun оn-DO в топ-20 самых продаваемых автомобилей в сентябре 2017 года в России. Мы не только отметили стабильный рост продаж, но и увеличили объем локального производства в России.

Мы растем и совершенствуемся благодаря потребностям наших клиентов, поэтому и в 2018 году, и в дальнейшем мы будем неизменно следовать нашему принципу создавать инновации, которые восхищают.

Искренне желаю вам успешного завершения года, радостных праздничных дней в кругу семьи, а также здоровья и счастья в Новом 2018 году!

Андрей Акифьев

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