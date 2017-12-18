Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дороги читатели MotorPage.ru, есть такая традиция – подводить итоги уходящего года, встречая новый. Главной вехой в уходящем году для нас стали 10-летний юбилей родоначальника кроссоверов Nissan Qashqai и запуск нового, 16-ти клапанного, двигателя для автомобилей Datsun. 2017 год также ознаменован возвращением Nissan Juke на российский рынок и выходом модели Datsun оn-DO в топ-20 самых продаваемых автомобилей в сентябре 2017 года в России. Мы не только отметили стабильный рост продаж, но и увеличили объем локального производства в России.
Мы растем и совершенствуемся благодаря потребностям наших клиентов, поэтому и в 2018 году, и в дальнейшем мы будем неизменно следовать нашему принципу создавать инновации, которые восхищают.
Искренне желаю вам успешного завершения года, радостных праздничных дней в кругу семьи, а также здоровья и счастья в Новом 2018 году!
Андрей Акифьев
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее