Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие друзья, от лица компании Renault Россия поздравляю читателей Motorpage.ru с новым 2018 годом!
Уходящий год стал удачным для Renault Россия: мы представили два совершенно новых для нашего рынка автомобиля – флагманский премиальный кроссовер Renault Koleos и многофункциональный автомобиль для бизнеса Renault Dokker. Ориентируясь на наших клиентов, мы разработали новую бренд-стратегию «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault», которая отражает все самые важные составляющие жизни человека – уверенность в завтрашнем дне, свободу, стиль, жажду к приключениям и новым открытиям!
Желаю вам в наступающем в наступающем 2018 году ставить перед собой интересные задачи и открывать новые горизонты! Здоровья и счастья, тепла и уюта, благополучия и хорошего настроения!
Жером Панно
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее