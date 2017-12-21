С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Жером Панно коммерческий директор Renault Россия

Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия

Дорогие друзья, от лица компании Renault Россия поздравляю читателей Motorpage.ru с новым 2018 годом!

Уходящий год стал удачным для Renault Россия: мы представили два совершенно новых для нашего рынка автомобиля – флагманский премиальный кроссовер Renault Koleos и многофункциональный автомобиль для бизнеса Renault Dokker. Ориентируясь на наших клиентов, мы разработали новую бренд-стратегию «Моя страна. Мои открытия. Мой Renault», которая отражает все самые важные составляющие жизни человека – уверенность в завтрашнем дне, свободу, стиль, жажду к приключениям и новым открытиям!

Желаю вам в наступающем в наступающем 2018 году ставить перед собой интересные задачи и открывать новые горизонты! Здоровья и счастья, тепла и уюта, благополучия и хорошего настроения!

Жером Панно

Вас заинтересует: