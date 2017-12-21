С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Вячеслав Кузяков генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан

Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан

Уважаемые читатели MotorPage.ru!

От имени компании Jaguar Land Rover поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Позвольте от всего сердца пожелать вам осуществления самых заветных желаний, тепла, любви, гармонии, новых и ярких впечатлений. Пусть наступающий год подарит вам еще больше поводов для потрясающих открытий и достижений. Для компании Jaguar Land Rover минувший год был богат на важные события.

Мы представили новый Discovery пятого поколения и Range Rover Velar, четвертый автомобиль в семействе Range Rover, а также значительно обновили существующую модельную линейку обоих брендов.

Мне хотелось бы поблагодарить российских клиентов Jaguar Land Rover за поддержку и постоянный интерес к нашим новинкам. Россия остается одним из важнейших рынков для нашей компании, и в наступающем году мы продолжим радовать вас интересными премьерами, новыми решениями и яркими событиями в непревзойденном британском стиле. Удачи и до новых встреч!

Искренне Ваш,

Вячеслав Кузяков

Вас заинтересует: