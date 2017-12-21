Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Уважаемые читатели MotorPage.ru!
От имени компании Jaguar Land Rover поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством! Позвольте от всего сердца пожелать вам осуществления самых заветных желаний, тепла, любви, гармонии, новых и ярких впечатлений. Пусть наступающий год подарит вам еще больше поводов для потрясающих открытий и достижений. Для компании Jaguar Land Rover минувший год был богат на важные события.
Мы представили новый Discovery пятого поколения и Range Rover Velar, четвертый автомобиль в семействе Range Rover, а также значительно обновили существующую модельную линейку обоих брендов.
Мне хотелось бы поблагодарить российских клиентов Jaguar Land Rover за поддержку и постоянный интерес к нашим новинкам. Россия остается одним из важнейших рынков для нашей компании, и в наступающем году мы продолжим радовать вас интересными премьерами, новыми решениями и яркими событиями в непревзойденном британском стиле. Удачи и до новых встреч!
Искренне Ваш,
Вячеслав Кузяков
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее