Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие читатели MotorPage.ru!
От лица Ульяновского автомобильного завода поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю вам никогда не сдаваться, смело встречать любые препятствия на пути - и тогда у вас все получится!
Для нас 2017 год ознаменовался запуском абсолютно нового автомобиля - легкого коммерческого грузовика УАЗ Профи, сочетающего в себе комфорт легкового автомобиля, грузоподъёмность в 1,5 тонны и отличную проходимость.
В будущем году мы продолжим совершенствовать всю нашу продуктовую линейку УАЗ. А помимо этого вас ждет еще много интересного. В 2018-м 60-летие отметит легендарная "Буханка", что, конечно, не останется незамеченным. Следите за нашими новостями!
Сергей Травкин
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее
Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia Читать далее
Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус» Читать далее