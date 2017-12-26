С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Сергей Травкин заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ»

Сергей Травкин, заместитель генерального директора по продажам и маркетингу ООО «УАЗ»

Дорогие читатели MotorPage.ru!

От лица Ульяновского автомобильного завода поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Желаю вам никогда не сдаваться, смело встречать любые препятствия на пути - и тогда у вас все получится!

Для нас 2017 год ознаменовался запуском абсолютно нового автомобиля - легкого коммерческого грузовика УАЗ Профи, сочетающего в себе комфорт легкового автомобиля, грузоподъёмность в 1,5 тонны и отличную проходимость.

В будущем году мы продолжим совершенствовать всю нашу продуктовую линейку УАЗ. А помимо этого вас ждет еще много интересного. В 2018-м 60-летие отметит легендарная "Буханка", что, конечно, не останется незамеченным. Следите за нашими новостями!

Сергей Травкин

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