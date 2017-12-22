Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры
Дорогие читатели!
Вот и заканчивается 2017 год, который стал важным этапом в развитии бренда. Могу с уверенностью сказать, что в 2017 компания Suzuki достигла целей, которые ставила на этот год! В результате расширения дилерской сети, наше портфолио пополнилось несколькими сильными партнёрами из разных регионов России. Была внедрена программа страхования Suzuki Insurance, которая выгодно дополнила уже существующие предложения от Suzuki Trade-in и Suzuki Finance. Более того, в 2017 году мы зафиксировали рост продаж наших автомобилей.
2018 год обещает стать не менее богатым на события: идет оздоровление рынка, а это означает, что нас ждут новые свершения. В планах на 2018 год – дальнейшее укрепление и развитие дилерской сети и увеличение количества проданных автомобилей, а также запуск лимитированных серий кроссоверов Vitara и SX4. Но на этом мы не останавливаемся: в следующем году стартует программа сертифицированных подержанных автомобилей Suzuki Drive+.
Мы не боимся искать, действовать, открывать для себя новые горизонты, неизведанные дороги, и именно этого я желаю читателям Motorpage.ru! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть вас ждут новые приключения и открытия – не только в городе, но и на бездорожье, и пусть автомобили Suzuki, проверенные временем и несколькими поколениями автомобилистов, помогут вам в этом! Компания Suzuki уже 20 лет рядом, чтобы поддержать вас в реализации Ваших «Больших планов на жизнь»!
Кеичи Сумида
Иван Владимиров, главный редактор портала MotorPage.ru Читать далее
Сергей Лепнухов, директор по связям с общественностью Дженерал Моторс Россия Читать далее
Коу Сюйгуан, генеральный директор «Хавейл Мотор Рус» Читать далее
Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор ООО «ММС Рус» Читать далее
Андрей Акифьев, глава Nissan и Datsun в России Читать далее
Ян Прохазка, руководитель марки Skoda в России Читать далее
Николас Мор, президент ОАО «АвтоВАЗ» Читать далее
Геннадий Павлов, директор АО «ЧЕРИ АВТОМОБИЛИ РУС» Читать далее
Вячеслав Кузяков, генеральный директор Jaguar Land Rover Россия, Армения, Беларусь, Казахстан Читать далее
Йорг Шрайбер, президент и генеральный директор Mazda Motor RUS Читать далее
Ян Кароль Мадея, генеральный директор АО «Мерседес-Бенц РУС» Читать далее
Жером Панно, коммерческий директор Renault Россия Читать далее