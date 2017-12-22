С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Кеичи Сумида генеральный директор «Сузуки Мотор Рус»

Кеичи Сумида, генеральный директор «Сузуки Мотор Рус»

Дорогие читатели!

Вот и заканчивается 2017 год, который стал важным этапом в развитии бренда. Могу с уверенностью сказать, что в 2017 компания Suzuki достигла целей, которые ставила на этот год! В результате расширения дилерской сети, наше портфолио пополнилось несколькими сильными партнёрами из разных регионов России. Была внедрена программа страхования Suzuki Insurance, которая выгодно дополнила уже существующие предложения от Suzuki Trade-in и Suzuki Finance. Более того, в 2017 году мы зафиксировали рост продаж наших автомобилей.

2018 год обещает стать не менее богатым на события: идет оздоровление рынка, а это означает, что нас ждут новые свершения. В планах на 2018 год – дальнейшее укрепление и развитие дилерской сети и увеличение количества проданных автомобилей, а также запуск лимитированных серий кроссоверов Vitara и SX4. Но на этом мы не останавливаемся: в следующем году стартует программа сертифицированных подержанных автомобилей Suzuki Drive+.

Мы не боимся искать, действовать, открывать для себя новые горизонты, неизведанные дороги, и именно этого я желаю читателям Motorpage.ru! Поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! Пусть вас ждут новые приключения и открытия – не только в городе, но и на бездорожье, и пусть автомобили Suzuki, проверенные временем и несколькими поколениями автомобилистов, помогут вам в этом! Компания Suzuki уже 20 лет рядом, чтобы поддержать вас в реализации Ваших «Больших планов на жизнь»!

Кеичи Сумида

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