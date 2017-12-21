Автомобильный портал Motorpage
Высказался в рамках следующего круглого стола:

С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры

Алексей Тарасов
Volvo
21 декабря 2017

Алексей Тарасов

директор по продажам Volvo Car Russia

Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia

Друзья, от имени всей команды Volvo Car Russia поздравляю вас с Новым годом и желаю встретить его в теплой семейной атмосфере. Пусть это волшебство сохраниться в ваших сердцах на весь год и подарит силы для новых свершений.

Уверен, что в 2018 году вас ждут замечательные люди, с которыми вы сможете реализовать большие и интересные проекты. Желаю вам быть активными, жизнерадостными, не терять оптимизм и веру в себя!
С новым годом!

Алексея Тарасов

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