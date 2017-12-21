С НОВЫМ ГОДОМ, ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ! Высказался в рамках следующего круглого стола: Портал MotorPage.ru поздравляет вас с наступающим праздником и желает в новом году всего самого наилучшего. Интересных вам дорог и много разных автомобилей! А к нашим поздравлениям присоединяются наши коллеги, друзья и партнеры Алексей Тарасов директор по продажам Volvo Car Russia

Алексей Тарасов, директор по продажам Volvo Car Russia

Друзья, от имени всей команды Volvo Car Russia поздравляю вас с Новым годом и желаю встретить его в теплой семейной атмосфере. Пусть это волшебство сохраниться в ваших сердцах на весь год и подарит силы для новых свершений.

Уверен, что в 2018 году вас ждут замечательные люди, с которыми вы сможете реализовать большие и интересные проекты. Желаю вам быть активными, жизнерадостными, не терять оптимизм и веру в себя!

С новым годом!

Алексея Тарасов

Вас заинтересует: